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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Київ може опинитися у червоній зоні карантину – Кличко назвав приблизну дату

Київ ризикує потрапити до червоної зони карантину, якщо не вжити заходів. Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус в столиці продовжує ускладнюватися.

карантин івано-франківськ

Про це повідомив мер києва Віталій Кличко.

– Думаю, час йде на кілька днів. Максимум через тиждень (Київ може опинитися у червоній зоні, – Ред.)

Віталій Кличко зазначив, що вірус мутує і стає більш агресивним. Через це збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів.

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Станом на 17 березня в київських лікарнях зайняті більше 3,7 тис. ліжкомісць для хворих на Covid-19. Хоча  загальна кількість для хворих становить 4,5 тис. ліжкомісць.

Коронавірус в Києві

17 березня коронавірус у Києві підтвердили ще у 1 121 людей, загальна кількість хворих становить 148 831. За добу ще 107 пацієнтів госпіталізували до лікарень.

Від початку епідемії через ускладнення, спричинені Covid-19, померли 2 961 хворих, одужали 99 880 пацієнтів.

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