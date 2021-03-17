Київ ризикує потрапити до червоної зони карантину, якщо не вжити заходів. Оскільки ситуація із захворюваністю на коронавірус в столиці продовжує ускладнюватися.

Про це повідомив мер києва Віталій Кличко.

– Думаю, час йде на кілька днів. Максимум через тиждень (Київ може опинитися у червоній зоні, – Ред.)

Віталій Кличко зазначив, що вірус мутує і стає більш агресивним. Через це збільшується кількість госпіталізованих пацієнтів.

Станом на 17 березня в київських лікарнях зайняті більше 3,7 тис. ліжкомісць для хворих на Covid-19. Хоча загальна кількість для хворих становить 4,5 тис. ліжкомісць.

Коронавірус в Києві

17 березня коронавірус у Києві підтвердили ще у 1 121 людей, загальна кількість хворих становить 148 831. За добу ще 107 пацієнтів госпіталізували до лікарень.

Від початку епідемії через ускладнення, спричинені Covid-19, померли 2 961 хворих, одужали 99 880 пацієнтів.