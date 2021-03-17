Ліну Костенко можуть номінувати на Нобелівську премію з літератури

Верховна Рада планує номінувати Ліну Костенко на Нобелівську премію з літератури у 2022 році.

Про це у своєму Facebook повідомила народний депутат від Слуги народу Євгенія Кравчук.

Рішення залежатиме від комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики ВР.

– Підтримаємо для номінації на присудження Нобелівської премії з літератури у 2022 році кандидатуру української поетки та письменниці Ліни Костенко, – написала Кравчук.

У разі підтримки комітетом постанову буде направлено на розгляд до Верховної Ради.

Сама Ліна Костенко наразі ще не прокоментувала таку ініціативу народних депутатів.

Нобелівська премія з літератури

У 2020 році Нобелівську премію з літератури присудили Луїзі Глюк – американській поетесі, автору дванадцятьох поетичних збірок та декількох томів нарисів про поезію.

Центральними темами її творів є дитинство та сімейне життя, спогади про батьків, братів та сестер.

Як зауважили у Нобелівському комітеті, Луїза Глюк отримала премію “за свій безпомилковий поетичний голос”.