Жорсткий карантин у Львові, нові умови використання вакцини та третя хвиля у Європі, головні новини про коронавірус за 17 березня.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що загальнонаціональний локдаун доведеться запровадити, якщо червоний рівень буде у більшості областей.

Шмигаль також закликав мерів не чекати вказівок, а діяти самостійно.

Перша людина в Україні пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу, зробивши друге щеплення.

Також Міністерство охорони здоров’я України ухвалило рішення збільшити інтервал між першим та другим щепленням вакциною CoviShield до 90 днів.

Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко зазначив, що це не суперечить рекомендаціям виробників та забезпечує максимальний імунний захист.

Комісія ТЕБ і НС у Львові ухвалила рішення про запровадження у місті підсиленого карантину з 19 до 28 березня.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що вони вирішили не чекати рішення Кабміну, щоб не допустити колапсу медичної системи.

– Це час, за який ми зможемо облаштувати додаткові місця у лікарнях та поліклініках. Також це єдина можливість обірвати ланцюжок захворювання, – розповів Садовий.

Нова хвиля коронавірусу поступово переходить із західних областей до центру України, заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, найбільш тривожна ситуація спостерігається у Києві та Вінницькій області.

Коронавірус у світі

В Угорщині зафіксували антирекорд за кількістю смертей за добу. За минулий день у лікарнях від коронавірусу померли 195 осіб.

Прем’єр-міністр Франції Жан Кастекс повідомив про початок третьої хвилі Covid-19 в країні.

На думку прем’єра, особливість цього етапу полягає в циркулюванні різноманітних штамів.

Китай відкриває кордони для іноземців, які прищепились препаратами китайського виробництва, а для людей, які вакцинувались сироватками з інших країн, навіть схвалених ВООЗ, країна залишатиметься зачиненою.

Британське МОЗ закликало робити щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca після того, як низка країн припинила імунізацію цим препаратом та засумнівалась в його безпечності.

За словами міністра охорони здоров’я Мета Генкока, британський регулятор MHRA, ВООЗ та Європейське агентство з лікарських засобів вважають, що британсько-шведська вакцина безпечна.

Адаптивний карантин

Станом на 17 березня у червоній зоні карантину все ще перебувають чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

Натомість кількість областей у помаранчевій зоні збільшилась. Наразі це Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Черкаська області.