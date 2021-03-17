Мін’юст пояснив, чи можливо заблокувати YouTube-канал Шарія

Щоб заблокувати YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія потрібно ухвалити певні рішення. А також — отримати вирок у кримінальному провадженні.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що теоретично можливо заблокувати YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Однак це буде складно.

Він заявив, що труднощі у цій справі виникнуть через те, що YouTube-канал ведеться не через українську компанію.

— Зможуть – не зможуть це зробити — питання зовсім неоднозначне. Але існує певна ймовірність, що таке станеться. Для цього потрібні рішення. Врешті-решт потрібно отримати вирок у кримінальному провадженні або задіяти інші механізми, — пояснив міністр.

За словами Малюськи, наразі немає такого рішення, яке служило б підставою для закриття каналу.

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Справа Шарія

16 лютого скандальному блогеру Анатолію Шарію СБУ оголосила про підозру у злочинах, які підривають нацбезпеку України. Також його підозрюють у розпалюванні ворожнечі та ненависті.

Крім того, після того, як Шарій не з’явився на допит до СБУ, його оголосили в державний розшук.

Фото: Анатолій Шарій