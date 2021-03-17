PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Мін’юст пояснив, чи можливо заблокувати YouTube-канал Шарія

Щоб заблокувати YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія потрібно ухвалити певні рішення. А також — отримати вирок у кримінальному провадженні.

Анатолій Шарій

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що теоретично можливо заблокувати YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Однак це буде складно.

Він заявив, що труднощі у цій справі виникнуть через те, що YouTube-канал ведеться не через українську компанію.

 — Зможуть – не зможуть це зробити  — питання зовсім неоднозначне. Але існує певна ймовірність, що таке станеться. Для цього потрібні рішення. Врешті-решт потрібно отримати вирок у кримінальному провадженні або задіяти інші механізми, — пояснив міністр.

За словами Малюськи, наразі немає такого рішення, яке служило б підставою для закриття каналу.

Читайте
ОАСК відкрив справу щодо заборони Партії Шарія

Справа Шарія

16 лютого скандальному блогеру Анатолію Шарію СБУ оголосила про підозру у злочинах, які підривають нацбезпеку України. Також його підозрюють у розпалюванні ворожнечі та ненависті.

Крім того, після того, як Шарій не з’явився на допит до СБУ, його оголосили в державний розшук.

Фото: Анатолій Шарій

Джерело: Українські новини

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка