Мін’юст пояснив, чи можливо заблокувати YouTube-канал Шарія

Щоб заблокувати YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія потрібно ухвалити певні рішення. А також — отримати вирок у кримінальному провадженні.
Міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що теоретично можливо заблокувати YouTube-канал проросійського блогера Анатолія Шарія. Однак це буде складно.
Він заявив, що труднощі у цій справі виникнуть через те, що YouTube-канал ведеться не через українську компанію.
— Зможуть – не зможуть це зробити — питання зовсім неоднозначне. Але існує певна ймовірність, що таке станеться. Для цього потрібні рішення. Врешті-решт потрібно отримати вирок у кримінальному провадженні або задіяти інші механізми, — пояснив міністр.
За словами Малюськи, наразі немає такого рішення, яке служило б підставою для закриття каналу.
Справа Шарія
16 лютого скандальному блогеру Анатолію Шарію СБУ оголосила про підозру у злочинах, які підривають нацбезпеку України. Також його підозрюють у розпалюванні ворожнечі та ненависті.
Крім того, після того, як Шарій не з’явився на допит до СБУ, його оголосили в державний розшук.
Фото: Анатолій Шарій