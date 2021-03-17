На футбольні матчі у Києві не пустять глядачів через Covid-19

У Києві на футбольні матчі не пустять глядачів, зокрема, йдеться про міжнародні поєдинки.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА через критичну епідситуацію у місті.

– У столиці ситуація з розповсюдженням хвороби – складна. Щодня збільшується кількість хворих, зокрема і тих, хто потребує госпіталізації. Лікарні наповнені пацієнтами як ніколи. Багато пацієнтів у важкому стані і потребують кисневої підтримки. Водночас завтра у столиці запланований футбольний матч, на який з усієї країни приїдуть вболівальники. Таке скупчення людей призведе до вибуху захворюваності, – заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він також додав, що весняні канікули для учнів столичних закладів загальної середньої освіти стартуватимуть з 18 березня.

Зокрема йдеться про матч Шахтар – Рома в рамках Ліги чемпіонів.

Також за три тижні на НСК Олімпійському у Києві повинні пройти матчі збірної України у відборі на Чемпіонат світу-2022.

Карантин у Києві

Станом на 17 березня 2021 року у 16 областях України і Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Київ нині перебуває у помаранчевій карантинній зоні.