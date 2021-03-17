Курс валют НБУ на 17 березня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 березня 2021 року.

НБУ встановив курс долара на рівні 27,65 грн/1$, у вівторок американська валюта коштувала 27,64 грн/1$.

Також на трішки зросла європейська валюта і наразі становить 32,96 грн/1€, днем ​​раніше євро було 32,95 грн/1€.

А ось польський злотий залишився без змін.

Російський рубль незначно підвищився.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.03:

$1 – 27,6525 грн;

€1 – 32,9632 грн;

1 польський злотий – 7,1789 грн;

10 російських рублів – 3,8048 грн.

Яким буде курс валют до кінця місяця

Згідно з прогнозами аналітиків, значних коливань курсу іноземної валюти у перший місяць весни не відбудеться. У березні вартість долара очікується у межах 27,4-28,5 грн. Євро може коштувати максимум 34,8 грн за одиницю.

Детальніше про курс валют у березні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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