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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Марія Степанюк |

Незначне здорожчання долара та євро: курс валют в Україні 17 березня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 17 березня 2021 року.

долари

НБУ встановив курс долара на рівні 27,65 грн/1$, у вівторок американська валюта коштувала 27,64 грн/1$.

Також на трішки зросла європейська валюта і наразі становить 32,96 грн/1€, днем ​​раніше євро було 32,95 грн/1€.

А ось польський злотий залишився без змін.

Російський рубль незначно підвищився.

Курс валют в Україні від НБУ на 17.03:

  • $1 – 27,6525 грн;
  • €1 – 32,9632 грн;
  • 1 польський злотий – 7,1789 грн;
  • 10 російських рублів – 3,8048 грн.

Курс валют НБУ на 17 березня 2021 в Україні

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Яким буде курс валют до кінця місяця

Згідно з прогнозами аналітиків, значних коливань курсу іноземної валюти у перший місяць весни не відбудеться. У березні вартість долара очікується у межах 27,4-28,5 грн. Євро може коштувати максимум 34,8 грн за одиницю.

Детальніше про курс валют у березні читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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