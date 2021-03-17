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Вікторія Гірко |

Пішов білий дим: в Раді під час голосування загорілась сенсорна кнопка

У Верховній Раді в одного з депутатів під час голосування загорілася сенсорна кнопка і пішов білий дим.

Пішов білий дим: в Раді під час голосування загорілась сенсорна кнопка

Відомо, що задимлення системи для голосування сталося на місці народного депутата від партії Голос Лесі Василенко. Але вона цей час вона була на іншому місці. Тому ніхто не постраждав.

Проте спікер парламенту Дмитро Разумков все ж оголосив перерву на 15 хвилин.

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