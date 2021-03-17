У Верховній Раді в одного з депутатів під час голосування загорілася сенсорна кнопка і пішов білий дим.
Відомо, що задимлення системи для голосування сталося на місці народного депутата від партії Голос Лесі Василенко. Але вона цей час вона була на іншому місці. Тому ніхто не постраждав.
Проте спікер парламенту Дмитро Разумков все ж оголосив перерву на 15 хвилин.
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