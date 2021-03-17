Перші порушники дорожнього руху отримали постанови з новими штрафами, які набули чинності відсьогодні.

Перших водіїв оштрафували у Київській та Рівненській областях, вони керували автівками без прав.

Перший порушник сів за кермо після того, як його у судовому порядку позбавили такої можливості.

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Правоохоронці виписали штраф у розмірі 20 400 грн, раніше за таке адміністративне правопорушення водії мали сплатити лише 510 грн.

Водій з Рівного взагалі ніколи не отримував водійське посвідчення, але уникнути покарання йому не вдалося.

Тепер чоловік має сплатити штраф у розмірі 3 400 грн, замість 510.

Збільшення штрафів за ПДР

Із 17 березня в Україні набув чинності закон, що посилює відповідальність за порушення водіям правил дорожнього руху.

Наприклад, за водіння у нетверезому стані доведеться заплатити штраф 17 тис. грн, замість 10 тис. Якщо ж водія спіймають на порушенні вдруге, то штраф зросте до 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння у нетверезому стані водійські права забиратимуть на термін 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис. грн.