Перші порушники дорожнього руху отримали постанови з новими штрафами, які набули чинності відсьогодні.
Перших водіїв оштрафували у Київській та Рівненській областях, вони керували автівками без прав.
Перший порушник сів за кермо після того, як його у судовому порядку позбавили такої можливості.
Правоохоронці виписали штраф у розмірі 20 400 грн, раніше за таке адміністративне правопорушення водії мали сплатити лише 510 грн.
Водій з Рівного взагалі ніколи не отримував водійське посвідчення, але уникнути покарання йому не вдалося.
Тепер чоловік має сплатити штраф у розмірі 3 400 грн, замість 510.
Збільшення штрафів за ПДР
Із 17 березня в Україні набув чинності закон, що посилює відповідальність за порушення водіям правил дорожнього руху.
Наприклад, за водіння у нетверезому стані доведеться заплатити штраф 17 тис. грн, замість 10 тис. Якщо ж водія спіймають на порушенні вдруге, то штраф зросте до 34 тис. грн.
За третє зафіксоване водіння у нетверезому стані водійські права забиратимуть на термін 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис. грн.