Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зробила щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca.

– Це було дуже швидко, ефективно та безпечно. Я майже нічого не відчула. Вакцина проти Covid – це спосіб подолання пандемії, – написала Мелінда Сіммонс у Twitter.

За два тижні до імунізації посол наголошувала, що препарати Covishield, що використовуються в Україні, та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними.

– Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield відрізняються за формулою, – категорично неправильне, – наголошувала вона.

I had my #COVID19 #AstraZeneca #vaccine. It was super quick, efficient, safe and I barely felt it. #CovidVaccine is the path out of the pandemic. pic.twitter.com/8pP12rJKqb — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 17, 2021

В Україні одна людина отримала другу дозу вакцини

17 березня в Україні одна людина отримала другу дозу вакцини проти коронавірусу від Covishield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Таким чином, одна людина в Україні отримала повний курс вакцинації проти Covid-19.

За добу перше щеплення в Україні 9 840 осіб, за весь період кампанії – 71 923.

Джерело: Мелінда Сіммонс

Фото: Мелінда Сіммонс