Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зробила щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca.

За два тижні до імунізації посол наголошувала, що препарати Covishield, що використовуються в Україні, та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними.

I had my #COVID19 #AstraZeneca #vaccine. It was super quick, efficient, safe and I barely felt it. #CovidVaccine is the path out of the pandemic. pic.twitter.com/8pP12rJKqb

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 17, 2021