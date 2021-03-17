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Факти / Україна
Тетяна Забожко |

Посол Великої Британії в Україні зробила щеплення вакциною AstraZeneca

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс зробила щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca.

Вакцинація_коронавірус_ посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

– Це було дуже швидко, ефективно та безпечно. Я майже нічого не відчула. Вакцина проти Covid – це спосіб подолання пандемії, – написала Мелінда Сіммонс у Twitter.

За два тижні до імунізації посол наголошувала, що препарати Covishield, що використовуються в Україні, та Oxford-AstraZeneca AZD1222 є ідентичними.

– Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield відрізняються за формулою, – категорично неправильне, – наголошувала вона.

коронавірус_вакцинація_Covishield_AstraZeneca

В Україні одна людина отримала другу дозу вакцини

17 березня в Україні одна людина отримала другу дозу вакцини проти коронавірусу від Covishield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Таким чином, одна людина в Україні отримала повний курс вакцинації проти Covid-19.

За добу перше щеплення в Україні 9 840 осіб, за весь період кампанії – 71 923.

Джерело: Мелінда Сіммонс

Фото: Мелінда Сіммонс

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