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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Шмигаль назвав умову для запровадження загальнонаціонального локдауну

Загальнонаціональний локдаун доведеться запровадити, якщо червоний рівень буде у більшості областей, заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль

– Чи буде локдаун у всій країні, залежить від нас усіх. Якщо червоний рівень буде запроваджено у переважній більшості областей, то ми будемо змушені вводити локадун на території усієї країни, – наголосив глава уряду.

За його словами, в Україні діє адаптивний карантин, тому місцева влада має право ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів.

– Тому я закликаю місцевих керівників не чекати вказівок.  Уряд надав для цього всі повноваження — час брати на себе відповідальність, – сказав Шмигаль.

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Водночас прем’єр наголосив, що уряд робить усе, аби уникнути жорсткого локдауну.

Локдаун у Львові

Сьогодні комісія ТЕБ та НС запровадила локдаун у Львові з 19 до 28 березня. Зокрема, у ці 9 днів у місті не працюватимуть театри, кінотеатри, музеї, заборонені концерти.

Окрім того, ресторани та кафе працюватимуть на виніс та доставку, а в ТЦ працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки та зоомагазини, салони краси та спортзали – лише за попереднім записом.

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