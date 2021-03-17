Коронавірус в Україні 17 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

17 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 11 833 особи. За весь час пандемії в країні інфікувались 1 489 023 українця. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.
Коронавірус в Україні 17 березня – статистика МОЗ
- летальних випадків – 289, за весь час пандемії – 28 986;
- одужало – 5 467 осіб, загалом – 1 237 676 осіб;
- проведено тестувань 121 144, усього – 7 467 108.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 1 121 випадок;
- Вінницька область – 750 випадків;
- Волинська область – 239 випадків;
- Дніпропетровська область – 539 випадків;
- Донецька область – 373 випадки;
- Житомирська область – 482 випадки;
- Закарпатська – 557 випадків;
- Запорізька область – 348 випадків;
- Івано-Франківська область – 506 випадків;
- Київська область – 630 випадків;
- Кіровоградська область – 112 випадків;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 884 випадки;
- Миколаївська область – 452 випадки;
- Одеська область – 883 випадки;
- Полтавська область – 265 випадків;
- Рівненська область – 433 випадки;
- Сумська область – 283 випадки;
- Тернопільська область – 485 випадків;
- Харківська область – 750 випадків;
- Херсонська область – 66 випадків;
- Хмельницька область – 703 випадки;
- Черкаська область – 297 випадків;
- Чернівецька область – 481 випадок;
- Чернігівська область – 84 випадки.
Коронавірус в Україні
Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.
За день одужало 6 202 людини, загалом – 1 232 209 пацієнтів. Подолати хворобу не вдалося 28 697, за добу – 264.
Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).