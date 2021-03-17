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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Ситуація погіршується: в Україні за добу майже 12 тис. випадків коронавірусу

17 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 11 833 особи. За весь час пандемії в країні інфікувались 1 489 023 українця. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

дівчина у масці

Коронавірус в Україні 17 березня – статистика МОЗ

  • летальних випадків – 289, за весь час пандемії – 28 986;
  • одужало – 5 467 осіб, загалом – 1 237 676 осіб;
  • проведено тестувань 121 144, усього – 7 467 108.
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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 1 121 випадок;
  • Вінницька область – 750 випадків;
  • Волинська область – 239 випадків;
  • Дніпропетровська область – 539 випадків;
  • Донецька область – 373 випадки;
  • Житомирська область – 482 випадки;
  • Закарпатська – 557 випадків;
  • Запорізька область – 348 випадків;
  • Івано-Франківська область – 506 випадків;
  • Київська область – 630 випадків;
  • Кіровоградська область – 112 випадків;
  • Луганська область – 110 випадків;
  • Львівська область – 884 випадки;
  • Миколаївська область – 452 випадки;
  • Одеська область – 883 випадки;
  • Полтавська область – 265 випадків;
  • Рівненська область – 433 випадки;
  • Сумська область – 283 випадки;
  • Тернопільська область – 485 випадків;
  • Харківська область – 750 випадків;
  • Херсонська область – 66 випадків;
  • Хмельницька область – 703 випадки;
  • Черкаська область – 297 випадків;
  • Чернівецька область – 481 випадок;
  • Чернігівська область – 84 випадки.

Коронавірус в Україні 17 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.

За день одужало 6 202 людини, загалом – 1 232 209 пацієнтів. Подолати хворобу не вдалося 28 697, за добу – 264.

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).

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