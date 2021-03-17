Коронавірус в Україні 17 березня 2021: оперативна статистика МОЗ

17 березня на коронавірус в Україні захворіли ще 11 833 особи. За весь час пандемії в країні інфікувались 1 489 023 українця. Зокрема, захворіли 609 дітей та 388 медпрацівників.

Коронавірус в Україні 17 березня – статистика МОЗ

летальних випадків – 289, за весь час пандемії – 28 986;

одужало – 5 467 осіб, загалом – 1 237 676 осіб;

проведено тестувань 121 144, усього – 7 467 108.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях. Кількість захворювань в регіонах: м. Київ – 1 121 випадок;

Вінницька область – 750 випадків;

Волинська область – 239 випадків;

Дніпропетровська область – 539 випадків;

Донецька область – 373 випадки;

Житомирська область – 482 випадки;

Закарпатська – 557 випадків;

Запорізька область – 348 випадків;

Івано-Франківська область – 506 випадків;

Київська область – 630 випадків;

Кіровоградська область – 112 випадків;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 884 випадки;

Миколаївська область – 452 випадки;

Одеська область – 883 випадки;

Полтавська область – 265 випадків;

Рівненська область – 433 випадки;

Сумська область – 283 випадки;

Тернопільська область – 485 випадків;

Харківська область – 750 випадків;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 703 випадки;

Черкаська область – 297 випадків;

Чернівецька область – 481 випадок;

Чернігівська область – 84 випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 березня в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусу. За добу захворіли 9 642 українці, зокрема 474 дитини та 313 медичних працівників.

За день одужало 6 202 людини, загалом – 1 232 209 пацієнтів. Подолати хворобу не вдалося 28 697, за добу – 264.

Найбільше інфікувань за добу зареєстровано на Львівщині (1 065), у Києві (999) та Вінницькій області (924).