17 березня тимчасового повіреного у справах України Василя Покотила викликали в Міністерство закордонних справ РФ через акції проти російських дипломатів у Києві, що відбулися напередодні.

Українському дипломату “було висловлено рішучий протест у зв’язку з провокаційною акцією, що відбулася 16 березня у Києві проти дипломатів Посольства Росії в Україні”.

– Поблизу будівлі Посольства і місць проживання його співробітників були розклеєні плакати з фотографіями дипломатів і коментарями образливого характеру, – йдеться в заяві МЗС РФ.

До речі, на цих плакатах зображені співробітники посольства, на яких росіяни визнають Крим українським.

У дипломатичному відомстві РФ також стверджують, що пошкоджені чотири службові автомобілі дипмісії, які перебували на стоянках.

Посольство РФ в Києві направило в МЗС України ноту протесту в зв’язку з цим інцидентом.

У МЗС України розраховують, що Євросоюз введе санкції проти росіян, винних у придушенні прав людини в окупованому Криму.

12 березня Рада ЄС вирішила продовжити до 15 вересня 2021 року обмежувальні санкції проти 117 осіб та 48 компаній за підрив територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Джерело: МИД РФ