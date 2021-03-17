У Верховній Раді зареєстрували законопроект про припинення дії так званих Харківських угод, які були підписані у 2010 році між Україною і Росією, і надавали право Чорноморському флоту РФ перебувати на території України до 2042 року.

Автори законопроекту №0095 зазначають, що Харківські угоди підписувалися під приводом надання Україні знижки на природний газ. Хоча жодних знижок не було.

Навпаки, Росія штучно створила борг України перед нею, а потім за рахунок його погашення нібито шляхом надання знижки, на українській території фактично безкоштовно розміщувався Чорноморський флот РФ.

Також автори законопроекту пояснили, що у 2014 році військовослужбовці Чорноморського флоту разом з іншими російськими підрозділами брали участь в анексії Криму. Тому дія Харківських угод суперечить національним інтересам України.

Законопроект про припинення дії Харківських угод by Віта Гірко on Scribd

Що відомо про Харківські угоди

Харківські угоди були підписані у 2010 році тодішніми президентом України Віктором Януковичем і президентом Росії Дмитром Медвєдєвим. Вони передбачали, що Чорноморський флот РФ може перебувати у Севастополі з 2017 року до 2042.

У квітні 2010 року Верховна Рада ратифікувала відповідну угоду.

У березні цього року РНБО доручила СБУ з’ясувати обставини підписання домовленостей між Україною і РФ. Водночас Служба безпеки вже почала розслідування підписання та ратифікації Харківських угод.

Досудове розслідування розпочали за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки.