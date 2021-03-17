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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Учнів 4-х і 9-х класів звільнили від проходження ДПА

Учнів четвертих та дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації (ДПА). Таке рішення було ухвалено через численні прохання батьків, школярів та освітян і складну ситуацію з поширенням коронавірусу.

діти в школі

Про це 17 березня повідомив Сергій Шкарлет – очільник Міністерства освіти та науки України.

Порядок проведення ДПА регламентує, що учні, які проживають на територіях, де діє режим надзвичайної ситуації, звільняються від складання іспитів ДПА. Оскільки наразі в усіх областях України встановлено режим НС, ДПА скасовується для всіх учасників навчального процесу.

У відповідному документі про освіту у школярів буде надпис – звільнена/ий. На думку, МОН це дозволить організовано завершити навчальний рік під час пандемії Covid-19.

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Напередодні МОН та МОЗ рекомендували навчальним закладам перейти на дистанційне навчання.

Поки міністерства радять залишити у школах лише учнів молодших класів, а старшокласників та студентів перевести на онлайн-навчання.

Детальніше про дистанційне навчання в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Сергій Шкарлет

Фото: Depositphotos

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