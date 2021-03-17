Вакцинуватися готові лише третина українців – опитування

Лише третина українців (33%) готові щепитися вакциною проти коронавірусу у найближчі місяці.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) щодо ставлення українців до вакцинації і можливого карантину.

Головною причиною небажання українців робити щеплення є недовіра до вакцини – про це заявили 54% опитаних, хто готовий вакцинуватися. Ще 38,3% заявили про недовіру до будь-якої вакцини і вакцинації як такої. 6,2% сумніваються в якості і безпеці вакцини, 5,7% — не влаштовує наявна вакцина, а 3,8% відзначили, що вакцина не перевірена.

7,3% тих, хто не має наміру робити щеплення, заявили про відсутність потреби в цьому, 6,1% не будуть вакцинуватися через стан здоров’я, 4,6% бояться непередбачуваних наслідків, 3,4% – тому, що вже перехворіли і у них є антитіла, і ще 4,6% заявили, що не будуть вакцинуватися, не аргументуючи своє рішення.

45% респондентів позитивно ставляться до першочергової вакцинації публічних осіб і 25% негативно. Схожі результати і щодо вакцинації політиків.

16% українців вважають, що ризик захворіти Covid-19 у них в найближчі шість місяців високий, 39% – що середній, а 31% – що низький.

Опитування проводилося 10-12 березня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед 2 014 респондентів старше 18 років з усіх регіонів України, крім тимчасово непідконтрольних.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту) не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50% і 1,1% – для показників, близьких до 5%.

16 березня вакцинувалися від Covid-19 препаратом Covishield від компанії AstraZeneca медики та релігійні діячі.

Днями Міністерство охорони здоров’я оновило список публічних осіб, які можуть долучитися до вакцинації від коронавірусу в Україні поза чергою.