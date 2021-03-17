У Харкові розпочалася реконструкція Окружної дороги, що триватиме два роки.

Хід виконання ремонтних робіт на об’єкті проінспектував виконувач обов’язків міського голови Харкова Ігор Терехов.

— Те, що Окружної більше немає, стало ясно ще наприкінці минулого року, коли фури пішли через місто і стали знищувати дороги Харкова. Я тоді зв’язався зі Службою автомобільних доріг області та запропонував їм якомога швидше взятися за ремонт, – розповів Терехов.

Він пояснив, що значна частина Окружної проходить через Харків і є важливою частиною транспортної інфраструктури міста.

— Я домігся розуміння в цьому питанні навіть у президента України, і ось ми, спільно зі Службою автомобільних доріг приступаємо до глобальної реконструкції Окружної, – додав Терехов.

У цьому сезоні планується відремонтувати 58 км дороги. Терехов зазначив, що буде виконаний повний комплекс робіт, включаючи всі мости, шляхопроводи, переїзди та інші елементи дорожньої інфраструктури. За його словами, раніше ці об’єкти ніколи не ремонтувалися.

Роботи на Окружній дорозі жодним чином не вплинуть на виконання програм з ремонту та реконструкції внутрішньоквартальних територій.

— Звертаюся до харків’ян: ми не будемо повністю закривати рух Окружною, але деякі незручності все ж будуть. Потерпіть. Адже в результаті ви отримаєте сучасну, зручну, в деяких місцях розширену і максимально освітлену трасу навколо Харкова, – зазначив Терехов.

На початку березня Ігор Терехов висловив думку, що вибори міського голови Харкова повинні відбутися якнайшвидше.

Джерело: Харківська міськрада

Фото: Харківська міськрада