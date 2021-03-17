Пленарне засідання Верховної Ради 18 березня традиційно розпочнеться о 10.00. Депутати розглянуть низку законопроектів у другому та першому читанні.

Народні обранці мають проголосувати за проект постанови про дострокове припинення повноважень депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Перший обраний міським головою Херсона на виборах восени 2020 року, другий очолив Черкаську ОДА в січні 2021 року.

Також цього дня депутати внесуть до порядку денного проект закону Про внесення змін до держбюджету щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

У першому читанні депутати розглянуть питання недопущення негативних економічних наслідків недобросовісного банкрутства підприємств унаслідок військової агресії на Сході України.

Крім того, народні обранці розглянуть питання спрощення приєднання до електричних мереж.

Під час засідання 18 березня депутати працюватимуть над виключенням можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель.

Закцентують увагу й на змінах до Закону України Про прокуратуру, щоб підвищити ефективність діяльності органів.

У другому читанні депутати розглянуть питання ввезення пестицидів на територію України, захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості, а також захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків.

Вибори мера Харкова 2021

Парламентський підкомітет із питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Після розгляду цього питання на засіданні профільного комітету 17 березня призначення виборів мера Харкова 2021 винесуть на пленарне засідання.