Аналітики Bank of America Global Research дійшли висновку, що біткоїн непрактичний як засіб заощадження або платіжний інструмент, а єдиною причиною зберігання криптовалюти назвали зростання курсу.

Про це йдеться у доповіді аналітиків банку під назвою Bitcoin’s dirty little secrets (Маленькі брудні секрети біткоїна). У ньому вони зазначили, що курс прив’язаний до інфляції і є дуже мінливим.

— Головним аргументом на користь збереження біткоінів є не диверсифікація, стабільна прибутковість або захист від інфляції, а чисте підвищення цін – фактор, який залежить від того, що попит на біткоїн випереджає пропозицію, – вважає один з авторів доповіді Франческо Бланш.

Аналітик відзначив, що сьогодні близько 95% біткоїнів контролюються власниками всього 2,4% гаманців. Це, на його думку, може стати перешкодою для масового впровадження криптовалюти.

— Той факт, що більша частина біткоїнів знаходиться на такій невеликій кількості рахунків, робить цей інструмент непрактичним як платіжний механізм або інвестиційний інструмент, – пояснив Бланш.

Також аналітик зазначив, що через складність процесу майнінгу платіжна мережа здатна обробляти лише близько 14 тис. транзакцій на годину – проти 236 млн транзакцій, що щогодини обробляє Visa.

Аналітики Bank of America також розповіли про екологічні наслідки інвестицій у біткоїн. За їхніми підрахунками, через високу енерговитратність майнінгу кожна покупка криптовалюта на $1 млрд еквівалентна річним викидам вуглецю від 1,2 млн автомобілів. Наразі майнінг та операції з біткоїном, за оцінкою експертів, щорічно виділяють близько 60 млн тонн CO2.

Автори доповіді зазначили, що вже зараз біткоїн залишає такий же вуглецевий слід, як вся Греція.

За прогнозом аналітиків Bank of America, серйозною загрозою для біткоїна в майбутньому може стати і конкуренція з боку центральних банків. Автори доповіді відзначили, що в даний момент ніщо не заважає державним банкам створити аналог біткоїна на власних блокчейнах.

Білл Гейтс пояснив, чи варто купувати біткоїни

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розповів, що ніколи не інвестував свої фінанси в біткоїни.

За його словами, він віддає перевагу інвестуванню в компанії, які можуть створити нові продукти. Засновник Microsoft як приклад навів вакцини від таких інфекційних хвороб як малярія та кір.