Питання запровадження локдауну знову порушили в Україні, адже ситуація з поширенням коронавірусної хвороби лише погіршується.

Кілька областей вже повернулися у так звані червоні зони, а середньодобовий приріст хворих майже перетнув позначку в 10 тис.

Якщо так триватиме і далі, ситуація може стати гіршою за осінній спалах Covid-19. Проте нині немає чіткості щодо необхідності загальнонаціональних обмежень.

Факти ICTV розповідають, чи варто Україні задумуватися про повернення локдауну.

Роздуми про локдаун

Розмови про жорсткі карантинні обмеження розпочалися разом із поверненням розділення України на карантинні зони – від зеленої до червоної. Цьому сприяло стрімке зростання захворюваності в багатьох областях, яке триває і донині.

Ще на початку березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні існує реальна загроза повернення до локдауну, хоча в Кабміні дуже не хотіли б ухвалювати таке рішення.

На початку тижня лише чотири області перебували у червоній зоні. Але нині всі самі турбуються про більш жорсткі обмеження.

Міський голова Києва Віталій Кличко навіть закликав уряд посилити карантин у столиці адже ситуація виходить з-під контролю.

– Хочу наголосити, що ситуація справді складна. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів столиці понад 3,5 тис. госпіталізованих пацієнтів і хворих із підозрою на коронавірус. Із них 71% людей – у важкому стані. Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії, – сказав Кличко 16 березня.

А вже 18 березня в Києві заявили про запровадження жорстких карантинних обмежень, які триватимуть до 9 квітня.

Про складність ситуації говорять і у Львівській області, де вирішили запровадити жорсткіші карантинні обмеження. За словами міського голови Львова Андрія Садового, таке рішення далося нелегко, але воно необхідне, зважаючи на динаміку госпіталізації хворих.

Проблеми бачать і в Міністерстві охорони здоров’я. Його очільник Максим Степанов вже казав про те, що влада розмірковує про запровадження жорстких обмежень, якщо більше половини областей України опиняться у червоній зоні.

Однак президент Володимир Зеленський на початку березня заявив, що вважає ключем до подолання цієї ситуації продовження процесу вакцинації.

– Правильною відповіддю на сьогоднішнє зростання кількості хворих на коронавірусну інфекцію є вакцинація, а не локдаун. Саме це є рішенням, щоб не було великого приросту хворих, – вважає глава держави.

Проте реально наш процес вакцинації відбувається так повільно, що поки що не є чинником, який міг би вплинути на епідемічну ситуацію, але про це пізніше.

Співробітник Інституту біохімії імені Палладіна НАН України Володимир Галицький вважає, що так звана весняна хвиля коронавірусу для нашої держави буде значно вищою, аніж осіння і триватиме до середини травня. Та залишається найважливіше запитання: чи зможемо ми уникнути локдауну?

Епідемічні передумови

Зростання добової кількості хворих не є передумовою для введення локдауну в Україні.

У коментарі Фактам ICTV керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк розповів, що наша система тестування і відстеження контактів досі залишається слабкою, тому на неї не варто звертати значну увагу, ухвалюючи рішення про запровадження локдауну.

На що справді потрібно звертати увагу, так це на заповнення лікарень.

– Щоденна кількість госпіталізацій перевищує пікові значення осені-зими. Госпіталізації вже значно вищі, смертність до них підбирається – це лише питання часу, адже зростання смертності завжди йде за зростанням госпіталізацій. За тиждень-два ми побачимо кількість смертей, яка була на піку в грудні, – вважає Ковтонюк.

Справді, дані за 17 березня засвідчують, що у 10 областях вже перевищено показник госпіталізації хворих на Covid-19. Найімовірніше, з часом ситуація лише погіршуватиметься.

13 березня аналітик Євген Істребін написав, що в українських лікарнях перебуває близько 25 тис. пацієнтів з коронавірусною хворобою. За його словами, кількість госпіталізованих на той момент перевищувала показники не лише на 1 млн населення, а й в абсолютних числах.

А наслідком цього може бути і зростання смертності. Таку саму думку мають і в Національній академії наук, члени якої занепокоєні зростанням смертності від коронавірусу до показника у 213 летальних випадків на добу.

– Найбільше занепокоєння викликає стрімке зростання смертності. Попередній середньотижневий рекорд смертності було зафіксовано 12 грудня, він становив 225 смертей на добу. Але це число з’явилось у статистиці завдяки довнесенню до реєстру давніх смертельних випадків. Насправді середньотижнева кількість зареєстрованих смертельних випадків ніколи не перевищувала 205 нових смертей за добу. А сьогоднішнє число не пов’язане із затримками реєстрації нових смертельних випадків, тому можна стверджувати, що смертність цієї хвилі вже перевищила осінню, – пояснюють у НАН.

Так, смертність від Covid-19 й досі залишається на рівні 2,5-3%, але не можна занадто сильно навантажувати медичну систему. За даними НАН, кількість зайнятих ліжок вже перевищує показники осіннього періоду.

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Крім того, зростання відбувається досить стрімко. Тепер згадаємо про заяву Зеленського щодо вакцинації.

По-перше, імунітет від коронавірусу формується доволі довго. Тобто після першої дози вакцини має минути кілька тижнів і ще кілька тижнів після другої, щоб людина могла сказати, що вона максимально захищена від важкого перебігу коронавірусної хвороби.

По-друге, темпи вакцинації в Україні занадто повільні для того, щоб можна було просувати тезу про те, що локдаун може по ним вдарити.

– Він (процес вакцинації, – Ред.) настільки повільний, що його ніщо вже сповільнити не може. Проблема лежить не в наявності карантину, а в дуже неякісному плані з купою “вузьких місць”… Про карантин можна спекулювати, але проблема лежить у зовсім іншому місці, – каже керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки.

У пошуках альтернатив

Звичайно, локдаун для України є “останнім оплотом” у боротьбі з хворобою, але він сильно вдарить по економічній ситуації у державі. Тому навіть після новорічних свят він тривав лише кілька тижнів і не з такими жорсткими обмеженнями.

За цей час влада шукала альтернативні методи боротьби з коронавірусною хворобою до початку вакцинації. Якщо подивитися на звіт НАН, то можна побачити, що керівництво країни вирішило нарощувати медичні потужності.

Наприкінці 2020-го – початку 2021 року спостерігається стрімке зростання кількості лікарняних ліжок, виділених під пацієнтів з Covid-19, зокрема й тих, що забезпечені киснем.

Однак нині це не має бути єдиною альтернативою. Ще наприкінці 2020 року в багатьох країнах розмірковували про те, як можна убезпечити громадян від коронавірусу без запровадження значних обмежень.

Чимало країн використовують комендантську годину, під час якої не працює більшість закладів. Ідея тут зрозуміла – якщо громадянам не буде чим зайнятися поза домом, то вони, найімовірніше, не виходитимуть на вулицю без нагальної потреби.

Механізм таких обмежень різниться від країни до країни, однак у нашому випадку можна було б спробувати обмеження не лише в будні, а й у вихідні.

Однак від такого рішення неодмінно постраждає економіка, і нині не зрозуміло, наскільки це може дозволити собі України.

Також ми бачимо, що зберігається тенденція до частого захворювання на Covid-19 та госпіталізації серед людей віком 50 і більше років. Для розвантаження медичної системи можна було б ввести частковий локдаун, який стосувався б лише груп із найбільшим ризиком важкого перенесення хвороби.

Можливо, це не вирішить проблему повністю, але допоможе запобігти надмірному заповненню медзакладів хворими.

Якби в України було більше часу, то цікавим рішенням могла б стати вакцинація в окремих регіонах. Тоді Україна зосередилася б лише на найпроблемніших областях для вироблення там колективного імунітету.

Але навіть за наявності часу для такого плану виникають інші проблеми. Перша – це невелика кількість вакцин. Нині в України є 500 тис. доз вакцини проти коронавірусу, а цього недостатньо навіть для того, щоб охопити все населення однієї області першим щепленням.

Друга проблема – небажання українців вакцинуватися. Згідно з дослідженням КМІС лише 33% громадян готові вакцинуватися від Covid-19 найближчим часом.

Необхідність локдауну

Ще одним важливим моментом у питанні введення локдауну є очікуваний пік захворюваності. Хоча він не завжди збігається з прогнозами, все ж є важливим пунктом.

Згідно з прогнозом Галицького, пік весняної хвилі коронавірусу варто очікувати на початку квітня. Саме тоді на нас чекають найбільші проблеми, особливо якщо медична система не зможе витримати “натиску” нових хворих.

Нині складається дивне враження щодо плану Кабміну в цій ситуації. З одного боку, влада не поспішає запроваджувати жорсткі обмеження на території всієї країни у намаганні завдати якомога меншої шкоди економіці. З іншого – сама ж рекомендує очільникам міст не чекати, доки до них прийдуть з вимогою перевести їх в іншу зону карантину. За словами Шмигаля, вони мають самі ухвалювати рішення, якщо бачать, що ситуація виходить з-під контролю.

Деякі експерти вважають, що рішення про локдаун потрібно ухвалити до кінця цього тижня. Однак Ковтонюк вважає, що обмеження потрібно запроваджувати якомога швидше, адже потрібно реагувати на загрозу, а не чекати, коли вона прийде.

– Національний карантин є єдиною опцією, тому що ми бачимо, що адаптивні обмеження перестають діяти. Проблема поширення (Covid-19, – Ред.) вийшла за рамки окремих територій, і дедалі більше областей долають індикатори, встановлені для адаптивного карантину. Це означає, що ми не контролюємо ситуацію на рівні всієї країни. Якщо така альтернатива, як карантин, є неминучою, то потрібно впроваджувати її негайно. Що раніше ми запровадимо карантин, то краще він подіє. Я вважаю, що альтернатив в України сьогодні немає, – підсумовує Ковтонюк.

Якщо ж влада запроваджуватиме значні обмеження вже на піку хвилі, то це навряд чи сильно розвантажить медичну систему, а лише дасть змогу сильніше збити показники, які б і самі йшли на спад.

Україна вкотре опинилася у складній ситуації через пандемію коронавірусу. Попри початок кампанії з вакцинації нам, найімовірніше, потрібно буде пережити ще один локдаун, якщо показники захворюваності та заповнюваності лікарень не зменшаться найближчим часом.

Зрозуміло, що влада хоче якнайдовше поспостерігати за кривою захворюваності, госпіталізації, смертності тощо перед ухваленням важкого рішення.

Але складається враження, що час вже вичерпано, і якщо ми не почнемо серйозну дискусію про поновлення загальнонаціональних обмежень, то можемо зіткнутися з ситуацією, що буде значно гіршою за минулий рік.