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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Двотижневий тайм-аут: у Сумах запровадять нові Covid-обмеження

У Сумах введуть нові протиепідемічні обмеження, щоб відстрочити жорсткий локдаун. Таке рішення прийняли через зростання нових випадків захворювання на Covid-19.

Двотижневий тайм-аут: у Сумах запровадять нові Covid-обмеження

Про це повідомив міський голова Сум Олександр Лисенко в Facebook. Нові обмеження діятимуть два тижні – з 22 березня до 5 квітня включно.

З 22 по 28 березня школярі 5-11 класів навчатимуться в онлайн-форматі, молодша школа і садки працюватимуть у звичайному режимі.

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Спортивні заходи проводитимуть без вболівальників та глядачів.

Мер також рекомендує перенести всі культурні та масові заходи, а керівникам комунальних служб перевести приймання українців у дистанційний формат.

Карантин у Києві

У місті Києві вводять жорсткий карантин з 20 березня, в ніч з п’ятниці на суботу. Під час дії карантину вводять суворі протиепідемічні обмеження, зокрема деякі заклади не працюватимуть.

З 20 березня в Києві припиняють роботу театри, кінотеатри, музеї, торгово-розважальні центри, а також вводять обмеження на роботу громадського транспорту. Мер столиці Віталій Кличко пояснив, жорсткий карантин у Києві запровадили через те, що в столиці різко збільшилася кількість хворих Covid-19 і потрібно зменшити поширення коронавірусу.

Фото: Pexels

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