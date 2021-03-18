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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Кабмін виділив 60 млн грн Івано-Франківській області для хворих на Covid-19

Через напружену ситуацію в Івано-Франківській області щодо поширення коронавірусу, за рішенням Кабміну, було ухвалено про виділення регіону додаткових 60 млн грн.

Пацієнт з коронавірусом

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова на брифінгу.

За її словами, ці кошти повинні піти на закупівлю товарів, робіт та послуг для забезпечення у медкзакладах регіону централізованого постачання кисню, встановлення додаткових кисневих магістралей та закупівля кисневих концентраторів.

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Від початку 2021 року у лікарнях Івано-Франківщини число ліжко-місць для госпіталізації хворих на коронавірус було збільшено на 1 175.

Наразі близько 1 572 ліжка потребують забезпечення киснем.

Також додаткові кошти планують використати на встановлення окремих кисневих станцій, що дасть змогу безперебійно забезпечувати генерування кисню на території лікарень.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

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