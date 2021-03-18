Кабмін виділив 60 млн грн Івано-Франківській області для хворих на Covid-19

Через напружену ситуацію в Івано-Франківській області щодо поширення коронавірусу, за рішенням Кабміну, було ухвалено про виділення регіону додаткових 60 млн грн.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова на брифінгу.

За її словами, ці кошти повинні піти на закупівлю товарів, робіт та послуг для забезпечення у медкзакладах регіону централізованого постачання кисню, встановлення додаткових кисневих магістралей та закупівля кисневих концентраторів.

Від початку 2021 року у лікарнях Івано-Франківщини число ліжко-місць для госпіталізації хворих на коронавірус було збільшено на 1 175.

Наразі близько 1 572 ліжка потребують забезпечення киснем.

Також додаткові кошти планують використати на встановлення окремих кисневих станцій, що дасть змогу безперебійно забезпечувати генерування кисню на території лікарень.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.