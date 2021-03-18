З 20 березня до 9 квітня у Києві діятимуть суворі карантинні обмеження. Як працюватиме служба доставки Нова пошта у Києві під час посиленого карантину, дивіться на Фактах ICTV.
Графік роботи Нової пошти у Києві під час карантину
За інформацією прес-служби компанії, Нова пошта під час карантину у Києві працюватиме без змін.
Щоб дізнатися графік роботи окремого відділення Нової пошти за конкретною адресою, потрібно перейти на сайт служби доставки за посиланням.
Локдаун у Києві
З 20 березня у столиці України вводять жорсткий карантин, який триватиме три тижні. Громадський транспорт зможе перевозити пасажирів лише за умови завантаження на 50%.
Кафе та ресторани працюватимуть лише навинос. Які ще обмеження передбачає карантин у Києві, дивіться на Фактах ICTV.