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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Місцева влада не зобов’язана попереджати про посилення карантину за тиждень – Радуцький

В Україні місцева влада не зобов’язана повідомляти заздалегідь про посилення карантину в регіоні. Ця норма діє тільки для уряду.

коронавірус, карантин, маска

Про це заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький у ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, тільки Кабмін в змозі попереджати за тиждень про посилення карантину.

– Це постанова загальнодержавних карантинних заходів, для місцевої влади ми такого рішення не ухвалювали, – наголосив він.

Наразі посилений карантин запровадили у Києві – з 20 березня до 9 квітня та у Львові – з 19 до 28 березня.

У цих містах заборонять роботу ТРЦ, кінотеатрів, проведення масових заходів. Однак громадський транспорт працюватиме в звичному режимі.

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Карантин в Україні

Нині 11 областей України і Київ мають перевищену норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Тож вони потрапили до помаранчевої зони карантину.

Водночас у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта регіонів – у жовтій зоні.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: 24 канал

Фото: Pexels

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