Перша партія вакцини від Covid-19 виробництва Pfizer надійде в Україну у квітні – МОЗ

Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer вже у квітні.

Про це в одному з інтерв’ю повідомив завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоров’я МОЗ Олександр Заіка.

– У квітні вже будуть перші поставки. Також поставки будуть у другому півріччі. Це не означає, що всю гарантовану кількість доставлять одномоментно, – зазначив він.

Олександр Заіка пояснив, що вакцини можуть доставляти траншами. Етапи цих поставок узгоджуються з постачальниками до того, як вони потрапляють в Україну.

На початку березня керівник Офісу президента Андрій Єрмак прогнозував, що партія вакцини Pfizer/BionTech прибуде в Україну найближчими тижнями. У межах першого траншу країна повинна отримати 117 тис. доз препарату.

Наразі ж в Україні триває вакцинація препаратом Covishield виробництва компанії AstraZeneka, який прибув у кількості 500 тис. доз.

Джерело: Дом