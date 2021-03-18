Підстав для того, щоб зменшити кількість щеплень від коронавірусу вакциною виробництва AstraZeneca немає.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Ми вакцинували на сьогодні близько 90 тис. українців. Серед них не було жодного летального випадку. Це факт. Я вважаю, що це інформаційна атака на компанію AstraZeneca, вакцина якої є найдоступнішою. Це серйозна протидія інформаційна. Я не знаю, ким вона розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію, я не бачу, – зазначив глава держави під час брифінгу.

Що каже ВООЗ про вакцину

На початку березня деякі європейські країни заявили, що призупиняють використовувати Covid-вакцину виробництва AstraZeneca. Це сталося через випадки утворення тромбів у деяких людей після застосування препарату.

Однак ВООЗ рекомендувала продовжити використання препарату AstraZeneca, попри інформацію про можливі побічні ефекти.

Експерти організації пояснили, що доказів прямого зв’язку побічних ефектів після застосування вакцини, про які заявляла низка країн, із самою ін’єкцією немає.