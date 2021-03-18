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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Понад 1,3 тис. українців повторно захворіли на Covid-19 – ЦГЗУ

За даними обласних лабораторних центрів МОЗ, в Україні 1 360 осіб повторно захворіли на коронавірус.

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Про це повідомив на брифінгу генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

За його словами, у них немає доказів, що повторне захворювання викликав один штам вірусу, оскільки секвенування повторних випадків не проводили.

Водночас Родина зазначив, що це свідчить про те, людина може заразитися повторно, хоча вже хворіла на Covid-19.

– Антитіла тримаються, за різними даними, від 2 до 4 місяців. Якщо людина говорить, що у неї є антитіла – це не означає, що вона абсолютно захищена тут і зараз, – додав він.

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Директор ЦГЗУ повідомив, що найближчим часом планується дослідження, щоб встановити наявність антитіл у населення.

Повторне зараження Covid-19

За даними дослідження датських вчених, молоді люди, які вже перехворіли на коронавірус, на 80% захищені від повторного інфікування.

Водночас літні люди мають лише 47% захисту від повторного зараження.

Дослідження засноване на даних Національної стратегії з тестування на Covid-19 в Данії, в рамках якого у 2020 році було протестовано близько 4 млн осіб.

Джерело: ЦГЗУ

Фото: Pexels

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