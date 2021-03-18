Якщо поточного тижня Верховна Рада не завершить розгляд правок до Земельного кодексу, народні депутати можуть зібратися на кілька позачергових засідань.

Про це заявив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Думаємо про це. Якщо цього тижня не завершимо розгляд земельного законопроекту, тоді, звичайно, будемо рухатися по позачергових засідань, сказав нардеп.

Він наголосив, що йдеться не про вихідні чи непленарний тиждень, оскільки багато депутатів працюють в округах, де вони зустрічаються з виборцями.

– Через тиждень просто зробимо низку позачергових сесій, які дозволять нам пришвидшити розгляд цих законопроектів, – додав Арахамія.

Наступний пленарний тиждень Верховної Ради – з 30 березня до 2 квітня.

18 березня Верховна Рада третій день поспіль розглядає в повторному другому читанні законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Складність ухвалення документа полягає в тому, що до нього подано 3 128 правок.