Погода 18 березня в Україні буде по-весняному прохолодною, місцями сонячною і з опадами.

Вітер переважно північний, його швидкість досягне 5-10 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 18 березня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході похмуро, вночі обійдеться без заморозків: денна температура становитиме до 6°, вночі до 1°.

На Заході майже у всіх областях пройдуть короткочасні дощі з мокрим снігом, подекуди сонячно: денна температура до 5°, вночі до 0°.

На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 8°, вночі до 2°.

На Півночі також сонячно, у деяких областях мокрий сніг: вдень подекуди до 5°, вночі подекуди до -1°.

У Центрі у всіх областях пройдуть опадів, весь день буде похмурим: вночі до 1°, вдень до 5°.

У Києві синоптики прогнозують до 5° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 0°.

Погода в Україні у березні 2021

За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.

Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.

Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.