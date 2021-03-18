Погода 18 березня в Україні буде по-весняному прохолодною, місцями сонячною і з опадами.
Вітер переважно північний, його швидкість досягне 5-10 м/с.
Детальніше про погоду в Україні 18 березня – у матеріалі Фактів ICTV.
На Сході похмуро, вночі обійдеться без заморозків: денна температура становитиме до 6°, вночі до 1°.
На Заході майже у всіх областях пройдуть короткочасні дощі з мокрим снігом, подекуди сонячно: денна температура до 5°, вночі до 0°.
На Півдні традиційно найтепліше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 8°, вночі до 2°.
На Півночі також сонячно, у деяких областях мокрий сніг: вдень подекуди до 5°, вночі подекуди до -1°.
У Центрі у всіх областях пройдуть опадів, весь день буде похмурим: вночі до 1°, вдень до 5°.
У Києві синоптики прогнозують до 5° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 0°.
Погода в Україні у березні 2021
За даними українських синоптиків, погода у березні 2021 буде теплішою, ніж зазвичай.
Середня місячна температура у першому місяці весни становитиме від 0 до +6 градусів.
Зазначається, що цей показник близький до середніх багаторічних значень.