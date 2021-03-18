В Україні поки не вводитимуть жорсткий локдаун через спалах коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров`я Максим Степанов.

За його прогнозами, нинішній спалах Covid-19 триматиме щонайменше до кінця квітня, але поки немає підстав для запровадження загальнонаціонального карантину.

Проте наголосив, що для цього необхідно більше уваги звернути на карантинні обмеження у регіонах, щоб вони не потрапляли до червоної зони.

– Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров’я, – підсумував Степанов.

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що загальнонаціональний локдаун доведеться запровадити, якщо до червоної зони потраплять більшість областей.

А поки місцева влада має право ухвалювати рішення про посилення карантинних заходів, не чекаючи вказівок зверху, як це зробили сьогодні у Києві.

Джерело: Коронавірус у регіонах