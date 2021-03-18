Ветерани АТО/ООС зможуть отримати щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield разом із громадськими діячами. Відповідні зміни запровадило міністерство охорони здоров’я України.

Учасники бойових дій зможуть записатися до списку очікування через портал чи мобільний застосунок Дія або через національний контакт-центр МОЗ.

Наразі в Україні залишками доз із відкритого флакону щеплюють громадських діячів.

Вакцина проти коронавірусу постачається в десятидозних флаконах й зберігається відкритою всього шість годин.

Якщо препарат не використають протягом цього терміну, він підлягає утилізації.

Як записатися через портал Дія

Зайти на портал Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (наприклад, електронного ключа податкової) чи BankID. Перейти до розділу Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19. Зазначити сферу діяльності. Обрати місце вакцинації. Дочекатись запрошення на вакцинацію.

Як записатися через застосунок Дія

Завантажити на смартфон мобільний застосунок Дія 2.0 та авторизуватись у ньому (через Приват24, Monobank або BankID НБУ). Зайдіть до розділу Послуги та обрати Запис до листа очікування вакцинації від Covid-19. Зазначити сферу діяльності. Обрати місце вакцинації. Перевірити свій номер телефону. Дочекатись запрошення на вакцинацію.

Як записатись через національний контакт-центр МОЗ

Зателефонувати за номером 0-800-60-20-19. Надати оператору свої дані (pеєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) або серію та номер паспорта). Обрати місце вакцинації. Дочекатись запрошення на вакцинацію.

Збільшення інтервалу між щепленнями

17 березня міністерство охорони здоров’я збільшило інтервал між щепленнями вакциною проти Covid-19 від CoviShield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca.

Таке рішення ухвалили за рекомендаціями Національної технічної групи експертів.

Таким чином, інтервал збільшили з 28 до 90 днів.