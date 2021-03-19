До кінця березня Україна очікує на постачання декількох Covid-вакцин. Зокрема 1,5 млн доз Covishield та 700 тис. доз вакцини Sinovac.

Також у квітні Україна очікує 600-700 тис. доз від ініціативи Covax та 1,2 млн доз вакцини Sinovac, яку виготовляють у Китаї.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Він зазначив, що вакцину Covishield, яку виготовляють за ліцензією Oxford-AstraZeneca, Україна повинна отримати до 31 березня.

Вакцина Sinovac також має прибути у березні, а ось решту препаратів очікують у квітні. До кінця червня також очікують на постачання майже 1,5 млн доз Covid-вакцини за ініціативою Covax.

Степанов зазначив, що не можна зараз назвати точну дату, оскільки вона буде відома за декілька днів до безпосереднього постачання вакцини.

Коронавірус в Україні

У Києві запровадили жорсткий карантин на три тижні, який почнеться з 20 березня, тобто у ніч з п’ятниці на суботу. Такі обмеження триватимуть до 9 квітня включно.

Під час жорсткого карантину в Києві діятиме низка заборон. Зокрема, свою роботу повинні зупинити кінотеатри, театри, музеї, торгово-розважальні центри та інші заклади. Банки, пошта та метро працюватимуть у звичайному режимі.

Також у Харкові, Львові та Сумах посилюють карантинні обмеження. Зокрема, не працюватимуть кінотеатри та інші культурні заклади. Зараз у червоній карантинній зоні перебувають чотири області, в яких запровадили локдаун.