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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Укрзалізниця не обмежує рух поїздів через Київ і Львів

Укрзалізниця не обмежуватиме рух через Київ і Львів у зв’язку з запровадженням жорсткого карантину у цих містах.

поїзд

Водночас у компанії наголосили, що заборона висадки і посадки пасажирів можлива лише, якщо буде спеціальна вказівка МОЗ. Оскільки Львівська і Київська області залишаються у помаранчевій зоні карантину.

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Наразі обмеження на продаж квитків, висадку і посадку пасажирів стосуються винятково Івано-Франківської, Чернівецької, Житомирської та Закарпатської областей.

Тому в Укрзалізниці зазначають, що за можливості та наявності місць, провідники розсаджуватимуть пасажирів у вагоні на більшу дистанцію один від одного.

Карантин в Україні

Станом на 18 березня в 11 областях України і Києві перевищено норму госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Вони потрапили до помаранчевої зони карантину.

Натомість у червоній зоні перебувають Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області. Решта регіонів – поки у жовтій зоні.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця

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