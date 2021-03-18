В Україні планують створення фонду компенсацій побічних ефектів від Covid-вакцин

В Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин.

Таку заяву зробив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час обговорення законопроекту №5247 про звільнення виробників вакцин від відповідальності за наслідки щеплень у комітеті Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

За його словами, створення фонду для таких компенсацій буде передбачено у постанові Кабінету міністрів.

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У свою чергу, голова Комітету Михайло Радуцький запропонував передбачити формування компенсаторного фонду у цьому законопроекті.

Представлений законопроект пов’язаний з міжнародними домовленостями щодо можливості отримання Україною за програмою механізму Covax вакцин провідних виробників для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов зауважив, що ВООЗ та міжнародний Альянс Гаві створили програму компенсації за побічні наслідки, які можуть настати внаслідок використання вакцини за програмою Covax для країн, що отримали цю вакцину. Вона не поширюється на інші вакцини.

Також він додав, що необхідно визначити механізм відповідальності постачальників за якість вакцин або створити в країні механізм компенсації побічних наслідків від їх використання.

Побічні ефекти від вакцини

МОЗ України опублікувало перелік протипоказань та можливих реакцій на вакцину від коронавірусу Covishield/AstraZeneca.

У міністерстві зазначили, що застуда або підвищена температура не повинні затримувати вакцинацію.

Після введення препарату організм людини починає формувати імунну відповідь, і саме цей процес може спричинити появу своєрідних симптомів.