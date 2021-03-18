Вчителям підвищать зарплату на 9% – МОН

До кінця 2021 року зарплати освітян зростуть ще на 9%.

Про це заявив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет на діалоговій платформі Освіта України 2021: стратегічні цілі в дії.

За його словами, цього року посадові оклади освітян збільшилися на 20% завдяки ініціативі президента Володимира Зеленського та підтримці Кабміну. Однак вже з 1 грудня зарплату планують підняти ще майже на 9%.

Міністр наголосив, що педагогічні працівники гідно впоралися з викликами через пандемію коронавірусу.

В Україні за рік зросла середня зарплата

За рік середня зарплата в Україні зросла на 1,6 тис. грн.

У січні 2021 року зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій склала 12 337 грн.

Зокрема, найвищі виплати отримали українці, які працюють у сфері фінансів та страхування.