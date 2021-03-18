Нідерландсько-британська компанія Unilever оголошує, що відмовляється від використання слова нормальний у своїх рекламних матеріалах і на упаковках брендів косметичної продукції по всьому світу.

Рішення було ухвалено в межах запуску нової глобальної стратегії Позитивна краса (Positive Beauty).

Вона встановлює для косметичних брендів компанії, таких як Dove, Rexona, Axe та інших, низку довгострокових зобов’язань і дій, які символізуватимуть нову еру краси – інклюзивної, неупередженої і вірної принципам сталого розвитку.

Стратегія Позитивна краса змінить підхід до розробки нових продуктових лінійок і рецептур Unilever.

Завдяки наявним інноваціям та технологіям компанії косметична продукція Unilever зможе приносити більше користі як людям, так і планеті, відповідати тенденціям на споживчому ринку і залишати чудові враження від її використання.

Відмова від терміну Нормальний – один із численних кроків, які компанія робить, кидаючи виклик обмежувальним ідеалам в індустрії краси.

Unilever прагне покласти край дискримінації і виступає за прийняття краси у всіх її проявах.

Згідно з нещодавно проведеним Unilever дослідженням, в якому взяли участь 10 тисяч людей із дев’яти країн світу, використання слова нормальний під час опису структури волосся або текстури шкіри змушує більшість людей почуватися недостатньо привабливими. В межах опитування з’ясувалися й інші факти:

понад половина респондентів (56%) заявили, що індустрія краси може змусити їх почуватися недостатньо привабливими;

74% опитаних хотіли б, щоб косметичні бренди і компанії докладали більше зусиль для того, щоб люди не просто мали кращий вигляд, а краще себе почували;

більше ніж половина споживачів тепер приділяють особливу увагу позиції компанії в соціальних питаннях перед тим, як зробити покупку;

семеро людей з десяти заявили, що термін нормальний на упаковці косметичних товарів здійснює на них негативний тиск. Цей показник збільшується до восьми з десяти серед респондентів віком від 18 до 35 років.

Президент категорії косметичної продукції компанії Unilever Санні Джейн розповіла про боротьбу зі стереотипами суспільства.

– Щоденно близько мільярда людей використовують нашу косметичну продукцію, ще більше людей регулярно бачать нашу рекламу. Саме тому бренди Unilever мають усі можливості, щоб змінювати життя людей. Ми прагнемо боротися зі стереотипними соціальними нормами і упередженнями в суспільстві, сприяти формуванню ширшого та інклюзивнішого розуміння краси. Очевидно, що виключення слова нормальний на упаковках і в заявах брендів не викорінить проблему повністю, але ми вважаємо це важливим кроком вперед, – говорить Джейн.

Також Санні Джейн назвала головну мету стратегії Позитивна краса.

– Це лише один із численних заходів, яких ми вживаємо в межах стратегії Позитивна краса. Його мета – не лише зменшити наш негативний вплив, а й принести більше користі людям та планеті. Дедалі більше споживачів обирають бренди, які реалізують соціальні та екологічні програми. Тому ми переконані, що новий підхід зміцнить наш бізнес і зробить його успішнішим, – заявила Санні.

Окрім відмови від використання слова нормальний, бренди Unilever зобов’язуються перестати використовувати цифрову обробку фотографій, що змінює форму або розмір, пропорції тіла або колір шкіри людини, а також збільшити кількість рекламних матеріалів, на яких зображені люди з різних країн і різних соціокультурних груп, які раніше були недостатньо представлені в цій сфері.

Відмова пов’язана з трьома зобов’язаннями, які Unilever бере на себе в межах нової стратегії для формування реального і вимірюваного впливу брендів косметичних засобів на людство і планету.

Покращувати здоров’я і самопочуття, забезпечувати рівність і інклюзивне середовище для мільярда людей щорічно до 2030 року . Компанія планує домогтися цього, сприяючи викоріненню дискримінації в індустрії краси та виступаючи за загальну рівність, кидаючи виклик стереотипним поглядам на ідеали краси і створюючи інклюзивний портфель продукції, орієнтованої на людей з найрізноманітнішою зовнішністю.

. Компанія планує домогтися цього, сприяючи викоріненню дискримінації в індустрії краси та виступаючи за загальну рівність, кидаючи виклик стереотипним поглядам на ідеали краси і створюючи інклюзивний портфель продукції, орієнтованої на людей з найрізноманітнішою зовнішністю. Бренди Unilever сприятимуть рівноправності статей, відмовляючись від загальноприйнятих кліше в рекламі і реалізуючи програми, які кидають виклик усталеному статус-кво . Крім того, компанія планує поліпшити здоров’я і самопочуття людей завдяки освітнім програмам, що стосуються миття рук і гігієни порожнини рота, а також впроваджуючи програми в нових для себе сферах, як-от психічне та фізичне здоров’я.

. Крім того, компанія планує поліпшити здоров’я і самопочуття людей завдяки освітнім програмам, що стосуються миття рук і гігієни порожнини рота, а також впроваджуючи програми в нових для себе сферах, як-от психічне та фізичне здоров’я. Сприяти захисту і відновленню 1,5 млн гектарів землі, лісів та океанів до 2030 року. Це більше, ніж потрібно для вирощування відновлювальних інгредієнтів, які використовуються в косметичних продуктах Unilever в усьому світі. Косметичні бренди компанії також зроблять внесок у формування спеціального фонду Unilever Клімат і природа в розмірі 1 млрд євро. А до 2025 року весь пластик, який використовується в упаковці товарів, буде придатним до переробки, вторинного використання або компостування.

Це більше, ніж потрібно для вирощування відновлювальних інгредієнтів, які використовуються в косметичних продуктах Unilever в усьому світі. Косметичні бренди компанії також зроблять внесок у формування спеціального фонду Unilever в розмірі 1 млрд євро. А до 2025 року весь пластик, який використовується в упаковці товарів, буде придатним до переробки, вторинного використання або компостування. Підтримати глобальну заборону на тестування косметики на тваринах до 2023 року. 23 косметичні бренди, що входять у портфель Unilever, вже схвалені міжнародною організацією захисту тварин PETA, і робота над сертифікацією відбувається дедалі активніше. Компанія планує продовжити співпрацювати з регуляторами, компаніями-однодумцями та організаціями захисту тварин.

Досягнення цілей, спрямованих на підтримку як людей, так і планети, – вже звична діяльність для компанії Unilever і для її брендів косметичних засобів.

Чимало з них давно реалізують соціально значущі програми.

Позитивна краса стала завершальною в переліку стратегій бізнес-підрозділів Unilever.

Раніше було оголошено і запущено стратегії Чисте майбутнє (Clean Future) для категорії побутової хімії та Майбутнє харчової галузі (Future Foods) для категорії харчової продукції, напоїв і морозива.

Джерело: Unilever