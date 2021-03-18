Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.
Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 376 осіб;
- летальних випадків – 267;
- одужало – 6 514 особи;
- здійснено тестувань за добу – 118 780.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1 092 випадки;
- Вінницька область – 751 випадок;
- Волинська область – 330 випадків;
- Дніпропетровська область – 655 випадків;
- Донецька область – 651 випадок;
- Житомирська область – 1 398 випадків;
- Закарпатська – 614 випадків;
- Запорізька область – 428 випадків;
- Івано-Франківська область – 559 випадків;
- Київська область – 727 випадків;
- Кіровоградська область – 149 випадків;
- Луганська область – 74 випадки;
- Львівська область – 1 092 випадки;
- Миколаївська область – 424 випадки;
- Одеська область – 997 випадків;
- Полтавська область – 394 випадки;
- Рівненська область – 390 випадків;
- Сумська область – 570 випадків;
- Тернопільська область – 692 випадки;
- Харківська область – 732 випадки;
- Херсонська область – 96 випадків;
- Хмельницька область – 800 випадків;
- Черкаська область – 367 випадків;
- Чернівецька область – 596 випадків;
- Чернігівська область – 475 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Коронавірус 17 березня
Для порівняння, коронавірус 17 березня в Україні виявили у 1 489 023 людей, а за добу підтвердили ще 11 833 випадки.
Водночас кількість летальних випадків сягнула майже 300 за добу, що стало новим антирекордом.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.