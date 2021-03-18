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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Вже понад 1,5 млн хворих та 15 тис. за добу: статистика Covid-19 в Україні

Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.

лікарня коронавірус

Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 376 осіб;
  • летальних випадків – 267;
  • одужало – 6 514 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 118 780.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1 092 випадки;
  • Вінницька область – 751 випадок;
  • Волинська область – 330 випадків;
  • Дніпропетровська область – 655 випадків;
  • Донецька область – 651 випадок;
  • Житомирська область – 1 398 випадків;
  • Закарпатська – 614 випадків;
  • Запорізька область – 428 випадків;
  • Івано-Франківська область – 559 випадків;
  • Київська область – 727 випадків;
  • Кіровоградська область – 149 випадків;
  • Луганська область – 74 випадки;
  • Львівська область – 1 092 випадки;
  • Миколаївська область – 424 випадки;
  • Одеська область – 997 випадків;
  • Полтавська область – 394 випадки;
  • Рівненська область – 390 випадків;
  • Сумська область – 570 випадків;
  • Тернопільська область – 692 випадки;
  • Харківська область – 732 випадки;
  • Херсонська область – 96 випадків;
  • Хмельницька область – 800 випадків;
  • Черкаська область – 367 випадків;
  • Чернівецька область – 596 випадків;
  • Чернігівська область – 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 17 березня

Для порівняння, коронавірус 17 березня в Україні виявили у  1 489 023 людей, а за добу підтвердили ще 11 833 випадки.

Водночас кількість летальних випадків сягнула майже 300 за добу, що стало новим антирекордом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.

Фото: Depositphotos

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