Станом на ранок 18 березня в Україні підтвердили 1 504 076 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 053 хворих.

Зокрема, захворіли 744 дитини та 425 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 376 осіб;

летальних випадків – 267;

одужало – 6 514 особи;

здійснено тестувань за добу – 118 780.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1 092 випадки;

Вінницька область – 751 випадок;

Волинська область – 330 випадків;

Дніпропетровська область – 655 випадків;

Донецька область – 651 випадок;

Житомирська область – 1 398 випадків;

Закарпатська – 614 випадків;

Запорізька область – 428 випадків;

Івано-Франківська область – 559 випадків;

Київська область – 727 випадків;

Кіровоградська область – 149 випадків;

Луганська область – 74 випадки;

Львівська область – 1 092 випадки;

Миколаївська область – 424 випадки;

Одеська область – 997 випадків;

Полтавська область – 394 випадки;

Рівненська область – 390 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 692 випадки;

Харківська область – 732 випадки;

Херсонська область – 96 випадків;

Хмельницька область – 800 випадків;

Черкаська область – 367 випадків;

Чернівецька область – 596 випадків;

Чернігівська область – 475 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 17 березня

Для порівняння, коронавірус 17 березня в Україні виявили у 1 489 023 людей, а за добу підтвердили ще 11 833 випадки.

Водночас кількість летальних випадків сягнула майже 300 за добу, що стало новим антирекордом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Києві (1 121), Львівській (884), Одеській (883), Вінницькій (750) та Харківській (750) областях.