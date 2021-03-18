Пленарне засідання Верховної Ради 18 березня розпочнеться традиційно о 10.00. Онлайн-трансляцію можна буде подивитись на сайті Фактів ICTV.

Народні депутати на засіданні розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні. Зокрема парламентарі голосуватимуть за постанову щодо дострокового припинення повноважень депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Також нардепи винесуть на розгляд зміни до державного бюджету щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України та закону про прокуратуру.

Окрім того, на засіданні 18 березня у Верховній Раді розглядатимуть питання щодо спрощення приєднання до електричних мереж, виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель.

У другому читанні нардепи голосуватимуть за ухвалення проектів законів щодо захисту боржників у разі простроченої заборгованості та щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків.

Законопроект про припинення дії Харківських угод

17 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про припинення дії так званих Харківських угод, які були підписані у 2010 році між Україною і Росією, і надавали право Чорноморському флоту РФ перебувати на території України до 2042 року.

Автори законопроекту №0095 зазначають, що Харківські угоди підписувалися під приводом надання Україні знижки на природний газ. Хоча жодних знижок не було.