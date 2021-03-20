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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Британський штам Covid-19 виявили у чотирьох регіонах України

Британський штам коронавірусу зафіксували на території України. Зокрема цей штам виявили у столиці та трьох обласних центрах.

Британський штам Covid-19 виявили у чотирьох регіонах України

Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера на телеканалі Україна повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, він отримав дані з Інституту епідеміології. Згідно з результатами, британський штам Covid-19 зафіксували у Києві, Дніпрі, Львові та Харкові.

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Політик зазначив, що цей штам у декілька разів небезпечніше. Зокрема, він вражає не тільки легені інфікованого, а й інші важливі органи пацієнтів, навіть якщо мова йде про здорових людей без хронічних захворювань.

Карантин в Україні

В Україні вводять нові протиепідемічні обмеження, щоб стримати поширення небезпечного вірусу. Зокрема, вводять жорсткий карантин в Києві 20 березня, тобто в ніч з п’ятниці на суботу.

Також посилюють протиепідемічні обмеження в Харкові та Львові. Водночас у червоній карантинній зоні залишаються чотири регіони – Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області.

З 24 лютого в Україні почалася вакцинація проти коронавірусу. Також одна людина вже отримала другу дозу препарату.

Представники держави повідомляють, що у країні починається важкий час, оскільки британський штам Covid-19 починає активно поширюватися в Україні. За словами міністра охорони здоров’я, Україну чекає напружена ситуація у зв’язку з поширенням коронавірусу.

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