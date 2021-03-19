19 березня пройшло чергове засідання Ради національної безпеки та оборони, на якому апарат розглянув низку важливих питань, а також запровадив різні санкції.

Після засідання з доповіддю виступив секретар РНБО Олексій Данілов.

Які рішення ухвалили на засіданні РНБО, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Санкції проти Януковича

РНБО запровадила нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.

РНБО також доручила всім органам державної влади перевірити всі чинні документи, які стосуються четвертого президента, на предмет можливої загрози національній безпеці України.

– Було надано доручення органам державної влади проаналізувати їх на предмет загроз нацбезпеці України, – заявив Данілов.

Санкції проти надрокористувачів

РНБО також вводить санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра. Стосовно цих компаній запроваджено максимальні санкції, які може застосувати наша країна і РНБО.

Окрім цього, Україна проведе аудит всіх дозволів на користування надрами з 1994 року і поверне народу в разі порушень умов.

Також буде надана публічна інформація про кожен дозвіл: де перебуває фізично, на території якої громади, а також інформація про всі їхніх бенефіціарів.

Можливість локдауну

РНБО планує розглянути можливість запровадження жорсткого карантину на свій території України під час наступному засіданнні.

Апарат змушений звертатися до органів місцевого самоврядування щодо вирішення ситуації з карантином.

Читайте РНБО розгляне можливість запровадження локдауну в Україні

Перевірка Зеонбуд та санкції проти Донецькоблгаз

РНБО проанонсувала перевірку компанії Зеонбуд, яка впродовж більше десяти років є монополістом на інформаційному ринку.

– Найближчим часом відбудеться перевірка цього монополіста. І було ухвалено протокольне доручення зробити все можливе, щоб монополії на цьому дуже важливому з огляду безпеки й оборони напрямі в нашій країні не існувало, – сказав Данілов.

Зеонбуд – оператор, який займався будівництвом цифрової ефірної мережі наземного телебачення в Україні стандарту DVB-T2.

Окрім цього, апарат запровадив санкції проти юридичних осіб, які є власниками ПАТ Донецькоблгаз.

Боротьба з контрабандою

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України заслухають доповідь про контрабанду.

Данілов уточнив, що особливу увагу приділять підприємствам, які працюють на території “ЛДНР”.

Реакція Зеленського

Після засідання президент Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, у якому наголосив, що відновлення справедливості продовжується.

– Продовжуємо відновлювати справедливість там, де хтось вважав, що його персональні фінансові апетити можуть бути сильнішими за інтереси держави та народу України.

Зеленський також очікує від представників місцевої влади розробки комплексних заходів з надання підтримки громадянам і бізнесу в умовах посилення карантинних заходів в регіонах.