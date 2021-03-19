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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Для в’їзду в Україну буде обов’язковим негативний ПЛР-тест на Covid-19 – Степанов

Обов’язковою умовою для в’їзду в Україну буде негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду.

коронавірус тест

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Питання про довідку про негативний результат тесту ПЛР МОЗ виніс на розгляд уряду, щоб внести зміни до постанови, яка це передбачає. Впевнений, що на найближчому засіданні Кабміну це питання розглянуть, і всі громадяни інших країн, незалежно від рівня захворюваності на Covid-19 в цих країнах, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до в’їзду, – пояснив міністр.

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Українців планують перевірити на антитіла

В Україні планують перевірити населення на наявність антитіл до коронавірусу. Це дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей інфікувалися Covid-19.

Дослідження проведуть за участі соціологів та медиків за принципом екзит-полу.

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