Обов’язковою умовою для в’їзду в Україну буде негативний результат ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до в’їзду.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Питання про довідку про негативний результат тесту ПЛР МОЗ виніс на розгляд уряду, щоб внести зміни до постанови, яка це передбачає. Впевнений, що на найближчому засіданні Кабміну це питання розглянуть, і всі громадяни інших країн, незалежно від рівня захворюваності на Covid-19 в цих країнах, повинні будуть надати довідку про негативний ПЛР-тест, зроблений за 48 годин до в’їзду, – пояснив міністр.

Українців планують перевірити на антитіла

В Україні планують перевірити населення на наявність антитіл до коронавірусу. Це дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей інфікувалися Covid-19.

Дослідження проведуть за участі соціологів та медиків за принципом екзит-полу.