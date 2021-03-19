Курс валют НБУ на 19 березня 2021 в Україні

19 березня курс долара та євро в Україні трохи втратив свої позиції. Факти ICTV розповідають, який зараз курс валют в Україні.

Станом на п’ятницю, 19 березня 2021 року Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,68 грн/1$.

Американська валюта коштує дешевше, як порівняти з попереднім днем, в четвер 18 березня курс був 27,69 грн/1$, тобто на 1 копійку більше.

Нацбанк також встановив курс євро на рівні 32,97 грн/1 €. Валюта зараз коштує на 1 копійку менше, як порівняти з четвергом 18 березня.

Курс валют НБУ на 19 березня 2021 року

$1 – 27,68 грн;

€1 – 32,97 грн;

1 польський злотий – 7,12 грн;

10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс долара у 2021 році

Останнім часом курс долара та євро в Україні щодня то втрачає позиції, то їх зміцнює. Фінансисти відзначають, що це відбувається, найімовірніше, через вплив пандемії коронавірусу і карантину у світі.

Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара триматиметься на рівні 28,6 грн/1 $. Детальніше про курс долара та євро в Україні читайте на Фактах ICTV.