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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Долар здорожчав та євро здешевшав: курс валют в Україні 19 березня

19 березня курс долара та євро в Україні трохи втратив свої позиції. Факти ICTV розповідають, який зараз курс валют в Україні.

Долар здорожчав та євро здешевшав: курс валют в Україні 19 березня

Станом на п’ятницю, 19 березня 2021 року Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,68 грн/1$.

Американська валюта коштує дешевше, як порівняти з попереднім днем, в четвер 18 березня курс був 27,69 грн/1$, тобто на 1 копійку більше.

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Нацбанк також встановив курс євро на рівні 32,97 грн/1 €. Валюта зараз коштує на 1 копійку менше, як порівняти з четвергом 18 березня.

Курс валют НБУ на 19 березня 2021 року

  • $1 – 27,68 грн;
  • €1 – 32,97 грн;
  • 1 польський злотий – 7,12 грн;
  • 10 російських рублів – 3,73 грн.

Курс валют НБУ на 19 березня 2021 в Україні

Курс долара у 2021 році

Останнім часом курс долара та євро в Україні щодня то втрачає позиції, то їх зміцнює. Фінансисти відзначають, що це відбувається, найімовірніше, через вплив пандемії коронавірусу і карантину у світі.

Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році курс долара триматиметься на рівні 28,6 грн/1 $. Детальніше про курс долара та євро в Україні читайте на Фактах ICTV.

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