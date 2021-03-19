Мобільний шпиталь для хворих на Covid-19 можуть перевезти до Києва – Степанов

Мобільний госпіталь для хворих на коронавірус можуть перевезти з Івано-Франківська у Київ, якщо буде така необхідність.

Про це під час години запитань о уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– В Івано-Франківській області майже протягом тижня ми фіксуємо певну стабілізацію ситуації. Я впевнений, що найближчим часом ми зможемо перевезти Covid-шпиталь в інше місце, зокрема і Київ, якщо це знадобиться, – зазначив він.

Крім того, невідкладну і планову допомогу у Києві зможуть надати медзаклади Національної академії медичних наук, а київські лікарні зможуть перепрофільовувати на Covid-шпиталі.

Коронавірус у Києві

Станом на 19 березня коронавірус у Києві підтвердили ще у 1 210 людей, загальна кількість інфікованих становить 151 133. До лікарень госпіталізували ще 129 пацієнтів.

Від початку епідемії через ускладнення, викликані коронавірусом, померли 3 015 киян, одужали 100 804 пацієнти.