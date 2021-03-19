Затори у Києві: карта заторів у Києві онлайн

Перед запровадженням локдауну у Києві утворилися масштабні затори увечері 19 березня. Їх інтенсивність наразі оцінюють у сім балів.

Сповільнений рух спостерігається на центральних дорогах столиці та на виїздах з міста. Довгі затори тягнуться на Кільцевій дорозі (від метро Теремки до Борщагівки), на проспекті Перемоги, Набережному шосе, Хрещатику, Бульварі Тараса Шевченка.

Стоять автомобілі й на вулиці Паньківській, Шота Руставелі, Саксаганського, Вадима Гетьмана та Бульварі Лесі Українки.

Щодо столичних мостів – найскладніша ситуація з трафіком наразі на Північному мості.

Локдаун у Києві

З 20 лютого у Києві діятиме посилений карантин. Транспорт перевозитиме пасажирів лише з завантаженням на половину.

Заклади громадського харчування зможуть продавати їжу лише навинос. Детальніше про карантин у Києві читайте на Фактах ICTV.