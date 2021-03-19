Пленарне засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться 19 березня о 10.00. Трансляцію можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Почнуть роботу депутати із години запитань до уряду про стан виконання плану вакцинації населення України від коронавірусу.

Далі народні обранці за вказівкою президента розглянуть законопроект про внесення змін до Конституції України щодо скасування адвокатської монополії.

19 березня почнеться розгляд у другому читанні проекту закону про обчислення часу в Україні.

На повторне друге читання буде винесений законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

У першому читанні народні обговорять зміни до Закону України Про телебачення і радіомовлення щодо протидії інформаційній війні.

Крім того, депутати працюватимуть над змінами до Кримінального кодексу України. Йтиметься, зокрема, про відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Скасування переходу на літній час в Україні

3 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект закону про обчислення часу в Україні.

Таким чином у країні хочуть встановити єдиний час на всій території – всесвітній координований час плюс дві години (UTC+2).

Якщо запропонований першим віце-спікером Ради Русланом Стефанчуком законопроект ухвалять в цілому, в Україні скасують перехід на літній час.