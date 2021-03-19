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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Особлива увага до “ЛДНР”: РНБО заслухає доповідь про контрабанду

На наступному засіданні Ради національної безпеки і оборони України заслухають доповідь про контрабанду.

Олексій Данилов

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу.

– Розглядалася ситуація, пов’язана з пересуванням через державний кордон України контрафактних товарів.

На наступному засіданні РНБО всі відповідні відомства, які повинні контролювати питання для того, щоб цього ганебного явища не відбувалося,  матимуть відповідний допуск на засідання РНБО, – заявив він.

Данілов уточнив, що особливу увагу приділять підприємствам, які працюють на території “ЛДНР”.

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Контрабанда в Україні

Довгі роки чи не головною проблемою Закарпаття залишається контрабанда. Злочинців не зупиняє ні проблеми з законом, ні загроза власному життю.

Останнім часом прикордонники фіксують нові схеми – контрабанду везуть дронами і навіть переправляють під водою.

Детальніше про те, як працює контрабанда в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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