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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

Рекордні 15 850 нових випадків коронавірусу за добу: статистика Covid-19 в Україні

Станом на ранок 19 березня в Україні підтвердили 1 519 926 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 850 хворих.

коронавірус в україні

Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 4 444 особи;
  • померло – 262 особи;
  • одужало – 4 592 особи.
  • здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час пандемії в Україні

  • одужало – 1 248 782 особи;
  • померло – 29 515 осіб;
  • проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

карта коронавірусу_19 березня

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу

  • м. Київ – 1 210;
  • Вінницька область – 948;
  • Волинська область – 348;
  • Дніпропетровська область – 716;
  • Донецька область – 671;
  • Житомирська область – 913;
  • Закарпатська – 546;
  • Запорізька область – 408;
  • Івано-Франківська область – 506;
  • Київська область – 1 134;
  • Кіровоградська область – 158;
  • Луганська область – 147;
  • Львівська область – 1 140;
  • Миколаївська область – 419;
  • Одеська область – 935;
  • Полтавська область – 543;
  • Рівненська область – 443;
  • Сумська область – 489;
  • Тернопільська область – 628;
  • Харківська область – 1 085;
  • Херсонська область – 141;
  • Хмельницька область – 855;
  • Черкаська область – 536;
  • Чернівецька область – 584;
  • Чернігівська область – 347.

Коронавірус в Україні 18 березня

Для порівняння коронавірус в Україні 18 березня підтвердили в 1 504 076 людей. За добу виявили 15 053 хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Кількість летальних випадків за добу сягнула 267.

Фото: Pexels

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