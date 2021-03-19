Станом на ранок 19 березня в Україні підтвердили 1 519 926 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 850 хворих.
Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 4 444 особи;
- померло – 262 особи;
- одужало – 4 592 особи.
- здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).
За весь час пандемії в Україні
- одужало – 1 248 782 особи;
- померло – 29 515 осіб;
- проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу
- м. Київ – 1 210;
- Вінницька область – 948;
- Волинська область – 348;
- Дніпропетровська область – 716;
- Донецька область – 671;
- Житомирська область – 913;
- Закарпатська – 546;
- Запорізька область – 408;
- Івано-Франківська область – 506;
- Київська область – 1 134;
- Кіровоградська область – 158;
- Луганська область – 147;
- Львівська область – 1 140;
- Миколаївська область – 419;
- Одеська область – 935;
- Полтавська область – 543;
- Рівненська область – 443;
- Сумська область – 489;
- Тернопільська область – 628;
- Харківська область – 1 085;
- Херсонська область – 141;
- Хмельницька область – 855;
- Черкаська область – 536;
- Чернівецька область – 584;
- Чернігівська область – 347.
Коронавірус в Україні 18 березня
Для порівняння коронавірус в Україні 18 березня підтвердили в 1 504 076 людей. За добу виявили 15 053 хворих.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.
Кількість летальних випадків за добу сягнула 267.