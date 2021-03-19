Станом на ранок 19 березня в Україні підтвердили 1 519 926 випадків коронавірусної хвороби. За добу виявили ще 15 850 хворих.

Зокрема, захворіли 830 дітей та 401 медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 4 444 особи;

померло – 262 особи ;

; одужало – 4 592 особи.

здійснено тестувань за добу – 115 274 (зокрема методом ПЛР – 53 379, методом ІФА – 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 654).

За весь час пандемії в Україні

одужало – 1 248 782 особи;

померло – 29 515 осіб;

проведено ПЛР-тестувань – 7 573 737.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу

м. Київ – 1 210;

Вінницька область – 948;

Волинська область – 348;

Дніпропетровська область – 716;

Донецька область – 671;

Житомирська область – 913;

Закарпатська – 546;

Запорізька область – 408;

Івано-Франківська область – 506;

Київська область – 1 134;

Кіровоградська область – 158;

Луганська область – 147;

Львівська область – 1 140;

Миколаївська область – 419;

Одеська область – 935;

Полтавська область – 543;

Рівненська область – 443;

Сумська область – 489;

Тернопільська область – 628;

Харківська область – 1 085;

Херсонська область – 141;

Хмельницька область – 855;

Черкаська область – 536;

Чернівецька область – 584;

Чернігівська область – 347.

Коронавірус в Україні 18 березня

Для порівняння коронавірус в Україні 18 березня підтвердили в 1 504 076 людей. За добу виявили 15 053 хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 092), Житомирській (1 398), Львівській (1 092), Одеській (997) та Хмельницькій (800) областях.

Кількість летальних випадків за добу сягнула 267.