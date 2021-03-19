РНБО планує розглянути можливість запровадження жорсткого карантину на свій території України під час наступного засідання.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Він уточнив, що апарат Ради національної безпеки та оборони змушений звертатися до органів місцевого самоврядування щодо вирішення ситуації з карантином.

Місцева влада вже почала проводити засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду питання посилення карантинних заходів.

Раніше провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська висловилась за негайне запровадження локдауну на всій території України.

За її словами, на сьогодні у тих містах, які перебувають у червоній та помаранчевій зонах чи наближаються до них, потрібно запроваджувати локдаун. Усі розважальні заходи варто скасувати.