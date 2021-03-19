Паломники з Ізраїлю зможуть відсвяткувати іудейський новий рік Рош ха-Шана в Умані, якщо матимуть документи про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це під час телефонної розмови домовились міністри внутрішніх справ України та Ізраїлю.

– У взаємодії з нашими ізраїльськими колегами українські правоохоронці готові організувати безпечне перебування паломників з Ізраїлю. Жодних перешкод немає, якщо в прибулих туристів будуть відповідні документи, що підтверджують вакцинацію проти Covid-19, – повідомив Аріє Дері Арсен Аваков.

Принагідно Ізраїль, де успішно відбулась кампанія імунізації населення проти коронавірусу, запропонував надати Україні партію вакцини.

Святкування Рош ха-Шана 2020

Торішній іудейський новий рік Рош ха-Шана, який відзначався 18-20 вересня, відрізнявся від традиційних святкувань. На могилу до Цадика Нахмана в Умані змогли приїхати лише три тисячі хасидів.

Усі інші не змогли потрапити на територію України через заборону в’їзду іноземців до 28 вересня через пандемію коронавірусу.

Паломники перебували на українсько-білоруському кордоні до початку нового року – 18 вересня, а потім повернулись на святкування до Білорусі. Детальніше про святкування Рош ха-Шана 2020 читайте в матеріалі Фактів ICTV.