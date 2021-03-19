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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Суд залишив Сергія Стерненка під вартою

Суд залишив під вартою активіста Сергія Стерненка. Відповідне рішення ухвалила суддя Приморського райсуду Одеси Лариса Єршова.

Сергій Стерненко

На її думку, скарги Стерненка та його адвоката Андрія Писаренка задоволенню не підлягають.

– У задоволенні відмовити…, – зачитала вона фрагмент з резолютивної частини рішення.

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Адвокати Стерненка наголошували на тому, що його тримають під вартою безпідставно. Так, подання апеляційної скарги на вирок, у якому суддя зокрема змінив Стерненку запобіжний захід із застави на тримання під вартою, зупиняє набрання ним законної сили та його виконання.

У Приморському суді Одеси 23 лютого оголосили вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Активіста визнали винним за трьома статтями: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Суд постановив взяти під варту Стерненка в залі суду і засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Також вирок передбачає конфіскацію половини майна.

Фото: УНІАН

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