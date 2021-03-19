Суд залишив під вартою активіста Сергія Стерненка. Відповідне рішення ухвалила суддя Приморського райсуду Одеси Лариса Єршова.

На її думку, скарги Стерненка та його адвоката Андрія Писаренка задоволенню не підлягають.

– У задоволенні відмовити…, – зачитала вона фрагмент з резолютивної частини рішення.

Адвокати Стерненка наголошували на тому, що його тримають під вартою безпідставно. Так, подання апеляційної скарги на вирок, у якому суддя зокрема змінив Стерненку запобіжний захід із застави на тримання під вартою, зупиняє набрання ним законної сили та його виконання.

У Приморському суді Одеси 23 лютого оголосили вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення людини.

Активіста визнали винним за трьома статтями: розбій, незаконне позбавлення волі і незаконне носіння вогнепальної зброї. Суд постановив взяти під варту Стерненка в залі суду і засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі.

Також вирок передбачає конфіскацію половини майна.