Провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Ольга Голубовська висловилась за негайне запровадження локдауну на усій території України.

За її словами, на сьогодні у тих містах, які перебувають у червоній, помаранчевій зонах чи наближаються до них потрібно запроваджувати локдаун. Усі розважальні заходи варто скасувати.

– Коли я дивлюся на натовп на концертах, я відразу уявляю, скільки людей може захворіти, і відразу ж думаю, яка кількість кисню знадобиться і де його взяти. Потрібні обмежувальні заходи, щоб зменшить кількість нових випадків. Навантаження ще залишиться, тому що зараз лежать важкі, але ще будуть підходити хворі, які ставатимуть більш тяжкими через якийсь час, – сказала Голубовська.

Інфекціоніст Ольга Голубовська наголосила, що локдаун варто запроваджувати по усій Україні, а не точково. Вона уточнилаю що запровадження жорсткого карантину у тих регіонах, де ситуація критична, не врятує від збільшення нових випадків, оскільки області, в яких наразі ситуація спокійна, спалахнуть пізніше.

Окрім того, лікар заявила, що рішення про запровадження локдауну в Україні влада мала б ухвалити ще вчора.

Карантин в Україні

Локдаун запровадили у Києві з 20 березня та у Львівській області з 19 березня через високий рівень захворюваності на коронавірус.

У столиці карантинні обмеження діятимуть до 9 квітня. У цей час буде заборонена робота ТЦ, розважальних центрів, закладів культури. Окрім того, заборона діятиме на проведення масових заходів, присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Салони краси працюватимуть тільки за попереднім записом, а заклади громадського харчування – на виніс.

У Львівській області жорсткий карантин діятиме до 29 березня.